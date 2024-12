Leverkusen ohne Schick gegen St. Pauli

Meister Bayer Leverkusen muss in der Bundesliga beim Duell mit dem FC St. Pauli auf Torjäger Patrik Schick verzichten. Der tschechische Stürmer werde im Heimspiel gegen den Aufsteiger am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) „nicht dabei sein“, sagte Trainer Xabi Alonso am Freitag. Vielleicht werde Schick wieder für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag infrage kommen, „aber nicht für morgen“.