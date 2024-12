Muskelfaserriss: Kane verpasst Duell mit Leverkusen

Der Superstar war in Dortmund in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Wie lange er ausfällt, ist noch offen.

Bayern München muss wie befürchtet vorerst auf Harry Kane verzichten. Der englische Torjäger erlitt beim 1:1 (0:1) bei Borussia Dortmund einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel, verpasst damit unter anderem den Achtelfinal-Kracher im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen Bayer Leverkusen. Dies teilten die Bayern am Sonntag mit. Kane war in Dortmund bereits in der 33. Minute ausgewechselt worden, eine MRT-Untersuchung brachte die Diagnose.