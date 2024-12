Nach Medienrechte-Vergabe: Sky und DAZN zufrieden

Dank der Rechte an der Champions League, der Klub-WM sowie der Bundesliga, sei DAZN nun „die konkurrenzlose Heimat des Fußballs“, so Mascia weiter. Die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr und die Sonntagspartien werden bei DAZN zu sehen sein. Sky zeigt künftig die Einzelspiele am Freitag und Samstag sowie die Spiele der 2. Liga. Sat.1 hat sich das kleine „Free Live“-Paket mit neun Begegnungen gesichert, zu dem unter anderem die Relegationsspiele, der Supercup und die Eröffnungsspiele gehören.