Nach Misere: Schuster fordert Elfmeter-Training

Fünf Elfmeter in Folge vergeben

Zum Zweiten sei es wichtig, „in den Austausch“ zu gehen. Die Spieler sollten sich „damit beschäftigen, was macht ein gegnerischer Torhüter, wie verhält der sich“. Dafür könnten sie sich Tipps beim Trainerteam und auch den eigenen Keepern holen. Die Freiburger hatten die letzten fünf Elfmeter in Pflichtspielen allesamt vergeben. Dies könne man „nicht einfach wegschieben und sagen, der nächste wird schon irgendwie reingehen“, betonte Schuster vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) in Hoffenheim.