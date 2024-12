Werder Bremen springt auf Europapokal-Platz

Frohes Fest an der Waterkant: Werder Bremen hat zum Jahresabschluss seine Siegesserie furios fortgesetzt und robbt sich weiter an die Europapokalplätze heran. Die Grün-Weißen gewannen am Samstag nach einer offensiv starken Vorstellung mit 4:1 (3:1) gegen Union Berlin. Marco Grüll per Doppelpack (13., 17.), Mitchell Weiser (45.) und Jens Stage (87.) trafen für Bremen. Für Union war das Tor von Andras Schäfer (23.) zu wenig.

Werder hat nun vier Pflichtspielsiege in Serie eingefahren, aus den letzten vier Bundesligapartien holte das Team von Trainer Ole Werner zehn Punkte - und könnte so auf Platz sechs in der Tabelle überwintern. Bo Svensson und seine Berliner stecken dagegen weiter in der Krise und sind seit acht Bundesligaspielen ohne Sieg. Nur einmal hatten die Eisernen eine längere Negativserie: Vor gut einem Jahr waren es noch unter Urs Fischer zehn sieglose Ligapartien in Folge.