Neue Sphären für Wirtz und Musiala

Die Marktwerte von Jamal Musiala und Florian Wirtz werden deutlich angehoben. Das deutsche Duo ist in neuen Sphären unterwegs und nähert sich der Weltspitze.

Jamal Musiala und Florian Wirtz haben sich in diesem Jahr mächtig ins Rampenlicht gespielt. Bei der Heim-EM sorgten sie im Deutschland-Trikot für Furore. Dazu kamen überragende Auftritte bei ihren Vereinen. Musiala ist der X-Faktor des FC Bayern und Wirtz gibt bei Bayer Leverkusen offensiv den Takt an.

Wirtz und Musiala nähern sich der Weltspitze

Für die Ausnahmefußballer verbessert dies die Verhandlungsposition im Poker um neue Arbeitspapiere noch einmal. Musiala soll beim FC Bayern verlängern, die Verhandlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Laut kicker hat Wirtz seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen jüngst um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert - die Bayern sind aber weiterhin am DFB-Star interessiert.

Satte elf Bayern-Spieler wurden derweil abgewertet. Am heftigsten traf es Leroy Sané, dessen Marktwert um 15 Millionen gesunken ist. Der Linksfuß ist nun 45 Millionen Euro wert. Für keinen anderen Spieler in der Bundesliga ging es so bergab.