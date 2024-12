Neuer? "Ich glaube nicht, dass Bayern das tun wird"

Neuers Vorgänger Oliver Kahn hat dazu eine klare Meinung. „Natürlich muss sich der Verein Gedanken machen, was dann danach passiert. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel auf Nübel zu setzen in eineinhalb Jahren. Er muss sich jetzt zeigen und beweisen. Er hat jetzt die Zeit, wenn Neuer verlängert, sich anzubieten“, sagte der 55-Jährige im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Weniger Geld für Neuer?

Kahn ließ aber auch den Neuer-Ersatzmann Daniel Peretz nicht unerwähnt: „Man muss auch schauen, wie Peretz sich entwickelt. Was auch typisch ist in einer Phase, in der Bayern über ein Jahrzehnt einen solchen Torhüter gehabt hat, ist, dass so ein Übergang kommt, wo ein wenig mehr Fluktuation herrscht, bis wieder ein Torhüter seiner Qualität da ist.“