Nübel patzt bei Wanner-Hammer

VfB-Star Enzo Millot hatte den Ball zunächst leichtfertig in der eigenen Hälfte verloren, ehe Wanner das erfolgreiche Pressing sehenswert vollendete. Die Leihgabe des FC Bayern zog zunächst in Zentrum und setzte daraufhin einen satten Distanzschuss ins rechte obere Eck.

Stuttgart bezwingt kämpferische Heidenheimer

Von Beginn an hatten die Schwaben Probleme mit dem Angriffspressing der Heidenheimer, obwohl Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel gewarnt hatte: „Es wird hitzig, aber das darf keine Rolle spielen!“ Dennoch erzielten die Stuttgarter in der 20. Spielminute den Führungstreffer durch Mittelstädt. Ein Treffer, der Stuttgart mehr Spielkontrolle einbrachte.

Noch vor der Pause machte Millot seinen Fehler vor dem Ausgleich aber wieder gut und verwandelte eine Flanke von Josha Vagnoman per Kopf zum 2:1. Nick Woltemade legte in Hälfte zwei per Strafstoß nach.

Nübel macht Patzer wieder gut

Die Druckphase der Heidenheimer in der Schlussviertelstunde blieb unbelohnt, auch weil Nübel mit einer Glanztat in der 79. Minute anders als in Halbzeit eins einen freien Abschluss von Wanner parierte. Eine Minute zuvor konnte der Schlussmann nur zusehen, wie Marnon Busch per Flanke den rechten Außenpfosten traf.