Pavlovic: Kompany "super" bei Rückkehr nach Verletzung

Das kommende Jahr geht Pavlovic, der in München einen Vertrag bis 2029 besitzt, mit großen Zielen an - vor allem in der Champions League. "Ein Finale dahoam ist natürlich Wahnsinn - und wir setzen alles daran, dieses zu erreichen und dann auch zu gewinnen", sagte der Mittelfeldspieler mit Blick auf das Königsklassen-Endspiel in München (31. Mai 2025). Bis dahin sei es "noch ein langer Weg. Die Siege gegen Paris und Donezk waren schon mal sehr wichtig".