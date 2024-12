Sahin klagt: "Sauer und enttäuscht"

Giovanni Reyna (46.) hatte den BVB direkt nach der Pause in Führung geschossen. Doch "das Tor hat uns nur für ein paar Minuten gut getan, am Ende war es das Gleiche wie in der ersten Halbzeit", klagte Sahin: "Wir müssen das in der 90. Minute wegverteidigen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen." Dies gelang aber nicht: Der ehemalige Dortmunder Jacob Bruun Larsen (90.+1) glich aus.