Sahin zieht gemischtes Fazit

Trainer Nuri Sahin vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat ein gemischtes Jahres-Fazit gezogen. „2024 war schön, emotional - manchmal auch unangenehm. Trotzdem möchte ich keine Sekunde missen“, sagte der 36-Jährige in einem Video-Interview mit den Vereinsmedien des BVB. Sahin hatte nach einem halben Jahr als Assistent im Sommer Trainer Edin Terzic abgelöst.

"Wir sind in der Bundesliga definitiv noch nicht da, wo wir uns selbst sehen, wo wir sein müssten", sagte Sahin. Der Champions-League-Finalist der vergangenen Saison überwintert auf Platz fünf: "Es ist Fakt. Wir haben eine Ergebniskrise, da kann ich nicht herumreden. Und wir müssen das gemeinsam lösen."

Es habe "immer wieder Rückschläge in der Entwicklung" gegeben, sagte Sahin. Er erwarte schon von sich und seiner Mannschaft, "dass wir stabiler auftreten". Die teilweise vorhandene Unruhe im Umfeld kann er deswegen nachvollziehen: "Dass es kritisch beäugt wird - auch von mir - ist völlig normal. Wir hatten zu viele Auf und Abs."

Der BVB hat gerade im heimischen Stadion in vielen Spielen aber auch überzeugt. "Ich habe in diesem Jahr schon gesehen, in welche Richtung es gehen kann, wenn wir konstant werden", sagte Sahin.