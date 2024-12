Sander vor Wiedersehen mit Kiel: "Freue mich riesig"

SID 12.12.2024 • 13:11 Uhr Der Gladbacher trifft auf seinen Ex-Klub - und hofft auf einen Platz in der Startelf.

Im Sommer führte Philipp Sander Holstein Kiel als Kapitän in die Fußball-Bundesliga, jetzt trifft er mit Borussia Mönchengladbach auf seinen früheren Klub - und hofft auf einen Platz in der Startelf. „Der Trainer wird seine Entscheidung erst einen oder zwei Tage vor dem Spiel bekannt geben. Natürlich hoffe ich darauf, dann zu erfahren, dass ich in der Startelf stehen werde“, wird der Mittelfeldspieler auf der Borussia-Homepage zitiert.

Die Aussichten sind nicht schlecht, da Julian Weigl nach seiner fünften Gelben Karte fehlt. „Durch die Sperre von Jule sind meine Chancen sicher nicht gesunken“, sagte Sander vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der 26-Jährige war zuletzt am sechsten Spieltag von Beginn an aufgelaufen.