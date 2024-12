Schwer verletzt! Bittere Bayern-Nachricht um Zaragoza

Der vom FC Bayern in dessen spanische Heimat verliehene Bryan Zaragoza verletzt sich in einem LaLiga-Spiel schwer.

Ganz bittere Nachricht für Bryan Zaragoza und den FC Bayern: Der aktuell vom deutschen Rekordmeister an CA Osasuna verliehene Angreifer hat sich am Montagabend im LaLiga-Spiel seines Teams beim FC Sevilla (1:1) einen Bruch am Mittelfuß zugezogen.