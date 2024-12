Frankfurt jubelt nach Marmoush-Show und jagt die Bayern

Omar Marmoush (22., 58.) mit seinen Saisontoren 12 und 13 sowie Fares Chaibi (49.) und Hugo Ekitike (90.+4) trafen zum Sieg für die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller, die mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz fünf weiter klar auf Champions-League -Kurs liegt. Am Mittwoch steht für die Eintracht nun der Pokalkracher beim angeschlagenen RB Leipzig auf dem Programm. Die Heidenheimer rutschten nach dem siebten Ligaspiel ohne Sieg in Folge derweil auf den Relegationsplatz ab.

Heidenheim und Frankfurt rotieren kräftig durch

Seine Mannschaft hatte der Eintracht-Coach vor dem Spiel vor einer „guten Challenge“ gewarnt - wohl zurecht. Nach einer ereignisarmen Anfangsphase hatte Heidenheim die erste gute Chance, doch Mikkel Kaufmann (12.) zielte freistehend im Strafraum zu zentral. Dennoch war der FCH gut in der Partie und hielt zudem die Frankfurter Offensive in Schach - bis zur 22. Minute.

Marmoush brilliert erneut

Nathaniel Brown schickte Marmoush mit einem Steilpass links in den Strafraum, der Ägypter blieb wie so oft in dieser Saison eiskalt und traf flach ins kurze Eck. In einer Partie ohne viele Höhepunkte blieb Heidenheim in der Folge zwar bemüht, fand gegen den stabilen Frankfurter Defensivblock aber zu wenig Mittel. Die Eintracht schien mit der Führung im Rücken derweil nicht mehr machen zu wollen als unbedingt nötig.