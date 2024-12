"Sonst ist das zum Scheitern verurteilt": Sedlaczek mit klaren Worten zu BVB Trainer Sahin

Esther Sedlaczek hat sich zur Trainersituation beim BVB geäußert und Nuri Sahin den Rücken gestärkt. „Wir sind im Dezember und wenn du dich für einen Trainer ohne große Erfahrung entscheidest in einem so großen Klub, dann musst du ihm auch die Zeit geben, ansonsten ist das von Vorneherein an zum Scheitern verurteilt“, sagte die ARD -Moderatorin im Podcast Copa TS von Tommi Schmitt.

Unter anderem gab es nach der deutlichen Niederlage bei Real Madrid klare Kritik an den Auswechslungen von Sahin. Nach der Niederlage in Augsburg und dem Pokal-Aus in Wolfsburg in den folgenden Tagen wurde der Gegenwind Ende Oktober noch deutlicher. Danach schaffte der BVB - abgesehen von einer Niederlage in Unterzahl in Mainz - die Trendwende.