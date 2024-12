Spieler des Tages: Lucas Höler (SC Freiburg)

Hölers Doppelschlag kam in mehrfacher Hinsicht zur besten Zeit. Für seine Mannschaft, die zuvor drei Spiele nicht getroffen und vier Partien nicht gewonnen hatte. Und für ihn persönlich, schließlich nahm er nach Jahren der Unentbehrlichkeit in dieser Saison nur noch eine Jokerrolle ein. "Er hat die letzten Jahre viel von Anfang an gespielt, es ist nicht einfach, dann von der Bank zu kommen", erklärte Günter. Höler habe sich "total in den Dienst der Mannschaft gestellt. So belohnt man sich dann."