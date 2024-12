Studie: Bayern weiter beliebtester Fußballklub in Deutschland

Rekordmeister Bayern München ist erneut zum "beliebtesten" Fußballklub in Deutschland gekürt worden. Bei einer Studie der Managementberatung SLC mit insgesamt über 30.000 Befragten landeten die Münchner in der vergangenen Saison 2023/24 mit 298 von maximal erreichbaren 324 Punkten deutlich vor Borussia Dortmund (279) und Bayer Leverkusen (237). In der zehnten Ausgabe schaffte es der FCB damit zum neunten Mal auf Platz eins - erstmals auch ohne Titel.