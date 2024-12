Trikots: Bayern-Vorstand Diederich gelobt "Besserung"

"Wir haben zugehört, die Botschaft verstanden", entgegnete Vorstandsmitglied Michael Diederich auf die Vorhaltungen der Mitglieder, die zwischenzeitlich sogar die von Sammy Kuffour bei der Meisterfeier 2000 angestimmte Botschaft "rot-weiße Trikots, wir wollen rot-weiße Trikots" zu singen begannen. In dieser Saison tritt der FC Bayern meist in komplett roter Spielkleidung an - oder in einem ins Beige tendierenden Weiß oder komplett in Schwarz.