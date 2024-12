Upamecano führt Horror-Statistik an

Nachdem der Bayern-Verteidiger in letzter Zeit kein Bruder Leichtfuß mehr war, kehrte dieser bei „Upa“ am Samstagnachmittag zurück. Beim 4:2-Sieg des Rekordmeisters gegen den 1. FC Heidenheim war es Upamecanos Fehler, der die schwäbischen Gäste wieder ins Spiel brachte.

Der französische Nationalspieler hatte in der 50. Minute einem Rückpass auf Keeper Daniel Peretz nicht die nötige Schärfe verliehen, so dass Mathias Honsak dazwischenging und den Ball ins Tor schob - es war das zwischenzeitliche 1:1.

„Den Fehler kann man ihm zugestehen“

„Er hat einen Fehler gemacht, das weiß er selbst am besten“, sagte Sport-Chef Max Eberl. „Den Fehler kann man ihm zugestehen nach den Leistungen in den letzten Wochen. Wir sind eine Mannschaft, die - wenn jemand einen Fehler macht - diesen versucht auszumerzen. Das hat die Mannschaft getan, alles gut.“

In der Bundesliga hat der Verteidiger damit die unerwünschte Spitzenposition in dieser Statistik übernommen. Kein anderer Spieler in der deutschen Eliteliga hat eine solche Häufung an folgenschweren Patzern zu verzeichnen.