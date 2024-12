VfL Bochum macht 5,2 Millionen Euro Verlust

In der vergangenen Saison rettete sich der VfL allerdings erst dramatisch in der Relegation, nach einer bislang desaströsen Hinrunde mit nur zwei Punkten droht der Abstieg. „In den letzten Jahren haben wir alle gemeinschaftlich den VfL zurück in die Bundesliga geführt. Ihn dort etabliert. Doch zuletzt sind Fehler passiert. Unser Dreiklang lautet Effizienz, mehr Qualität finden und Kontinuität. Und in diesen Disziplinen müssen wir wieder nach ganz oben kommen“, sagte Kaenzig.