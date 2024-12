Vier Tage nach Verletzung: Schlotterbeck in BVB-Startelf

Borussia Dortmund kann im Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (17.30 Uhr/DAZN) überraschend auf den zuletzt angeschlagenen Nationalspieler Nico Schlotterbeck setzen. Der Innenverteidiger steht in der Startelf des personell gebeutelten BVB, im Vorfeld war sogar eine Kadernominierung fraglich gewesen. Schlotterbeck hatte am vergangenen Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (2:3) eine nicht näher definierte Bandverletzung erlitten.

Eine rechtzeitige Genesung werde „sehr schwer“, sagte Dortmunds Trainer Nuri Sahin - nun kann Schlotterbeck aber von Beginn an helfen. Sahins Team wird in dieser Saison immer wieder von Verletzungen geplagt, aktuell ist die Lage vor allem in der Abwehr schwierig. Die beiden Innenverteidiger Niklas Süle (Syndesmoseanriss) und Waldemar Anton (Muskelverletzung) fehlen, auch Abwehrtalent Filippo Mane (19) steht schon länger nicht zur Verfügung. Kapitän Emre Can hilft daher immer wieder in der Viererkette aus.