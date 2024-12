"Wird daraus lernen": Frankfurter Trost für Santos

Am Samstagmorgen erhielt Dino Toppmöller, Trainer beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt, einen Anruf samt schlechter Nachricht von Torwarttrainer Jan Zimmermann: Die etatmäßige Nummer eins Kevin Trapp liege mit einer Grippe flach und könne gegen Mainz 05 nicht spielen. "Wer Trappo kennt, weiß, dass er schon versucht, immer auf dem Platz zu stehen", sagte Toppmöller im Anschluss an die bittere 1:3-Pleite im Nachbarschaftsduell am Samstagnachmittag. "Scheinbar ist es von gestern auf heute so gravierend geworden, dass es nicht ging."