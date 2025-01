Abschied nach zwölf Jahren: Hoffenheimer Eigengewächs wechselt

Abschied eines Eigengewächses der TSG Hoffenheim: Abwehrspieler Marco John verlässt den Fußball-Bundesligisten nach zwölf Jahren und wechselt zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Das teilten die Kraichgauer am Samstag mit.

Der frühere DFB-Nachwuchsnationalspieler hatte bereits in der Saison 2022/2023 auf Leihbasis in Fürth gespielt, nun orientiert sich der Linksverteidiger dort dauerhaft neu.

Der aus Bad Friedrichshall bei Heilbronn stammende John hatte für Hoffenheim gespielt, seit er elf Jahre alt war und dort auch den Durchbruch bei den Profis geschafft: In der Saison 2020/21 unter Sebastian Hoeneß zeitweise Stammspieler.

Verletzungen hemmten Marco Johns Karriere immer wieder

Danach war John immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden, was ein Grund für seine Leihe nach Fürth war. Kurz nach seiner Rückkehr nach Hoffenheim folgte im Oktober 2023 ein Kreuzbandriss, in dieser Saison kam John nur bei den Amateuren in der Regionalliga Südwest zum Einsatz.