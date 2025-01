Alonso erklärt: Darum ist Schick für Leverkusen so wichtig

Auf die Frage, ob Schick (28) derzeit in der besten Form jemals in Leverkusen sei, antwortete Xabi Alonso: „Ja! Ich weiß, dass er schon in der Vorsaison top gespielt und viele Tore gemacht hat. Aber besonders im Dezember hat er es sehr gut gemacht“, lobte der Spanier. Nicht nur die Tore - zuletzt der Doppelpack bei Borussia Dortmund (3:2) - seien wichtig, „auch sein positiver Einfluss auf unser defensives Spiel“.

Die Zahlen des Vertreters des lange verletzten Victor Boniface in der Offensive sind eindrucksvoll. Alle elf Bundesliga-Saisontreffer erzielte Schick an den vergangenen sieben Spieltagen, wettbewerbsübergreifend sind es bereits 15 Tore. Und: Schick trifft im Schnitt in der Liga in dieser Spielzeit alle 51 Minuten - noch nie hatte ein Spieler mit mindestens zehn Toren einen solch guten Schnitt in einer Saison.