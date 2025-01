Das Bundesliga-Duell, mit dem eine undenkbare Idee TV-Realität wurde

Es gab nur vereinzelte Ausnahmen auf regionaler Ebene: am letzten Spieltag der Saison 1971/72, als Bayern München und Schalke quasi in einem Endspiel um die Meisterschaft aufeinandertrafen, übertrug der Bayerische Rundfunk live. Im Mai 1982 wurde Bayerns Gastspiel in Bremen im norddeutschen Programm übertragen, 1983 zeigte der Süddeutsche Rundfunk HSV gegen VfB Stuttgart. Damals konnte diese Sender nur empfangen, wer in der Region wohnte.