Am Stadionmikrofon: Dickel weint um de Beer

„Lieber Teddy“, sagte Dickel am Ende einer längeren Würdigung schluchzend am Stadionmikrofon, „wir danken dir für alles, was du für uns warst. Mögest du nun in Frieden ruhen.“ Danach gab es großen Applaus. Die Fans hatten eine Choreographie auf der Südtribüne vorbereitet, im Mittelkreis lag ein großes Porträt des BVB-Idols.