Angstgegner Gladbach bereit für Bayern - Honorat wackelt

Der Franzose hat im Training einen Schlag abbekommen, über seinen Einsatz wird im Abschlusstraining am Freitag entschieden.

Der Franzose hat im Training einen Schlag abbekommen, über seinen Einsatz wird im Abschlusstraining am Freitag entschieden.

Für einen Erfolg gegen den Tabellenführer baut Trainer Gerardo Seoane unter anderem auf Schlussmann Moritz Nicolas und das nötige Quäntchen Glück. „Wenn du gegen die Bayern erfolgreich sein willst, brauchst du einen Torhüter, der sehr gut performt, aber auch einen nicht so guten Tag der Bayern“, sagte der 46-Jährige vor dem Duell am Samstagabend (18.30 Uhr).

Bayern gegen Gladbach: Wer siegt diesmal?

„Wir müssen die Situationen erkennen, wo wir den Gegner höher pressen und bedrohen können“, fuhr Seoane fort. Die Fohlen gewannen unter allen Bundesliga-Teams am häufigsten gegen Bayern (28 Mal). In der letzten Saison unterlag Gladbach beide Male dem Rekordmeister. Davor konnte Bayern fünf Mal in Folge nicht gegen die Borussia gewinnen.