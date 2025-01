Augsburg verlängert mit Eigengewächs Koudossou

Der FC Augsburg hat seinen Verteidiger Henri Koudossou über die aktuelle Saison hinaus an sich gebunden. Dessen Vertrag verlängerte sich automatisch.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat seinen Verteidiger Henri Koudossou über die aktuelle Saison hinaus an sich gebunden. Wie der Verein am Freitag mitteilte, verlängerte sich der Vertrag des 25-Jährigen automatisch bis 2026, weil Koudossou die nötige Anzahl an Einsätzen absolviert hat.