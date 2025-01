Baku kurz vor Wechsel nach Leipzig - Raum und Xavi wieder fit

Trainer Marco Rose spricht über den nahenden Transfer von Ridle Baku - und kann gegen Bremen wohl auf zwei Rückkehrer in der Startelf hoffen.

Ridle Baku vom VfL Wolfsburg steht kurz vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten RB Leipzig. Das bestätigte Trainer Marco Rose auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag. „Ich kann zwar noch keinen Vollzug melden, aber wir sind, glaube ich, sehr, sehr weit“, sagte der 48-Jährige.

Er habe Baku nach dem Ende seiner eigenen aktiven Karriere im Kindertraining in Mainz betreut, erzählte Rose. Der Schienenspieler sei "einen tollen Weg gegangen" und "flexibel" einsetzbar, könne sowohl offensiv, als auch defensiv auf dem Flügel spielen: "Seine Stärken sind seine Dynamik, sein Tempo, seine Arbeitsrate, aber auch fußballerische Qualität. Sicher können wir auch an den ein oder anderen Themen arbeiten. Ich freue mich auf ihn."

Sollte der Transfer noch vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen über die Bühne gehen, wäre Baku aber laut Rose erstmal kein Kandidat für die Startelf.

Chancen, von Beginn an wieder auf dem Platz zu stehen, haben hingegen die beiden Rückkehrer Xavi Simons und David Raum nach ihren überstandenen Verletzungen. Beide hätten "einen sehr guten Eindruck gemacht" und alle Einheiten absolviert: "Sie sind auch Startelf-Kandidaten, trotzdem weißt du bei den vielen Spielen, die wir in den nächsten Wochen haben, dass bei beiden immer wieder Spielzeiten angepasst werden müssen." Raum war bereits im Dezember in der Partie bei Bayern München (1:5) zu einem Kurzeinsatz gekommen.