Wiederholt sich bei Baumgart die Geschichte? Heldt macht Köln-Witz

Heldt witzelt - Baumgart mit Ansage

Baumgart will mit Union „Spiele gewinnen“. Dafür sieht er „den Kader gut aufgestellt“. Die Mannschaft könne alles leisten, „was du für einen intensiven Fußball brauchst“. Darauf werde man aufbauen und hoffen, „dass wir so schnell wie möglich in die Spur finden“. Dafür wolle er „Kleinigkeiten anpassen“, um „offensiven Fußball“ zu sehen.

Am Sonntag (13.00 Uhr) testet Union gegen den Ligakonkurrenten Holstein Kiel. Am 11. Januar steht dann die erste Bewährungsprobe für Baumgart beim 1. FC Heidenheim an, vier Tage später gastiert der FC Augsburg im Stadion an der Alten Försterei.