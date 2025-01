Bayern-Einzelkritik: Olise überragt - Sané im Pech

Stefan Kumberger 06.01.2025 • 23:50 Uhr Der FC Bayern München feiert im ersten Spiel des Jahres ein Schützenfest. Michael Olise überragt in der Offensive - der eingewechselte Mathys Tel fällt hingegen ab.

Mit einem Schützenfest startet der FC Bayern München ins neue Jahr. Beim 6:0-Sieg gegen den FC Red Bull Salzburg (6:0) dominierten die Münchner das Geschehen nach Belieben.

In der Offensive überragte einmal mehr der Franzose Michael Olise mit einem Doppelpack. Leroy Sané hatte hingegen Pech und konnte sich nicht so in den Vordergrund spielen. Auch der eingewechselte Mathys Tel verpasste die Chance, sich zu zeigen.

Die SPORT1-Einzelkritik zum Bayern-Auftritt.

DANIEL PERETZ: In der ersten Hälfte weitgehend arbeitslos. Musste sich nur einmal wirklich strecken, der Schuss von Bidstrup zischte aber am Bayern-Tor vorbei. Wurde nach 70 Minuten ausgewechselt – das hatte aber nichts mit seinem schlechten Pass nur wenige Momente zuvor zu tun. SPORT1-Note: 3

Defensive nur wenig gefordert

KONRAD LAIMER: Trat als Rechtsverteidiger wieder kantig und robust auf. Zog nicht zurück, wenn es in den Zweikampf ging und tauchte immer wieder sehr weit vorne auf – weil die Salzburger das zuließen. Wie immer einer der fleißigsten Bayern-Akteure, aber diesmal ohne die ganz große Durchschlagskraft. Wurde in der 63. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

ERIC DIER: Durfte in der Startelf als Innenverteidiger ran. Schraubte sich in der 10. Minute nach einer Ecke wuchtig nach oben und erzielte die frühe Führung. Profitierte aber davon, dass Alexander Schlager auf der Torlinie kleben blieb. In der Folge mit ein paar Wacklern. Man spürte, dass ihm die ganz große Spielpraxis fehlte. Insgesamt aber ordentlich unterwegs. SPORT1-Note: 3

MINJAE KIM: Führte sie Abwehr ruhig und besonnen. Hatte nicht viel zu tun, klärte aber, wenn es nötig war. Hatte aufgrund der zaghaften Versuche der Salzburger einen ruhigen Abend, der nach 45 Minuten schon beendet war. SPORT1-Note: 3

ALPHONSO DAVIES: Begann gut und hatte auch eine spektakuläre Grätsche in petto. In der Defensive sah er Mitte der ersten Halbzeit gegen Amar Dedic richtig alt aus. Nach einer halben Stunde feuerte er einen Ball quer durch die eigene Hälfte ins Aus. Viel Licht, einiges an Schatten. Wurde in der Halbzeitpause von Kompany aus dem Spiel genommen. SPORT1-Note: 3

LEON GORETZKA: Wirkte in seinen Aktionen teilweise seltsam hölzern. Konnte im Zweikampf zwar Erfolge vorweisen, Impulse nach vorne kamen aber zu selten von ihm. Beispielhaft dafür ein Missverständnis zwischen ihm und Laimer gegen Ende der ersten Halbzeit. Der Ball landete schließlich im Seitenaus. Wurde in der Pause ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

JOSHUA KIMMICH: Durfte sämtliche Ecken ausführen, von denen einige für gefährliche Situationen sorgten. Die erste führte sogar zur Führung durch Dier. War in der Zentrale nicht wirklich gefordert, fiel trotzdem durch ein hohes Laufpensum auf. Musste bei seinem Tor nach 55 Minuten selbst darüber lachen, dass der abgefälschte Ball reinging. Seine Auswechslung folgte in der 63. Minute. SPORT1-Note: 2

Müller und Olise mit starken Leistungen

MICHAEL OLISE: Erwartungsgemäß der Starter auf der rechten Offensivseite. Hätte angesichts der Salzburger Defensivschwäche durchaus etwas mehr wagen können. Wurde von Schlager mit einem ganz üblen Patzer beschenkt und traf dann locker zum zwischenzeitlichen 3:0 für die Bayern. Packte wenige Momente später einen echten Zauberball aus, den der Keeper der Österreicher aber parieren konnte und traf dann kurz nach Wiederanpfiff doch ein zweites Mal. Wurde in der 63. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 1

THOMAS MÜLLER: Ging eigentlich als Musiala-Ersatz, also hinter der Sturmspitze, in die Partie. Trotzdem fand man ihn auch immer wieder selbst an vorderster Position. Stand bei seinem Tor in der 24. Minute perfekt und traf auf klassische Müller-Art. Blieb fleißig und beim Pressing ist er ohnehin immer der konsequenteste Bayern-Spieler. SPORT1-Note: 2

LEROY SANÉ: Brauchte ein wenig, um ins Spiel zu kommen und startete mit einer schwachen Flanke. Steigerte sich aber im Verlauf der ersten Halbzeit. Hatte das Pech, dass er bei einigen seiner guten Läufe von seinen Kollegen übersehen und eben nicht angespielt wurde. Wurde in der 63. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Tel unglücklich - Kane bemüht

HARRY KANE: In der Anfangsphase sehr präsent und mit vielen Ballkontakten. Tauchte aber im Laufe der ersten Halbzeit fast komplett unter. Großchancen konnte er nicht verzeichnen – obwohl die Abwehr der Gastgeber wirklich nicht sattelfest wirkte. Immerhin: Es war sein Schuss, der vor Müllers Füßen landete und zum zweiten Bayern-Tor führte. Wurde in der Pause ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

RAPHAEL GUERREIRO: Wurde in der Pause für Davies ins Spiel genommen. Quirlig und mit der nötigen Spielfreude absolvierte er die zweiten 45 Minuten. Setzte auch seine jungen Mitspieler in Szene und nahm durchaus die Führungsrolle ein. SPORT1-Note: 2

MATHYS TEL: Wurde in der Halbzeitpause für Kane eingewechselt und ging in die Sturmspitze. Musste dann nach weiteren Auswechslungen auf den rechten Flügel ausweichen, wo er etwas verloren wirkte. Vergab in der 81. Minute eine sehr gute Kopfballchance, wurde aber vermutlich von Kusi-Asare irritiert. SPORT1-Note: 4,5

ARIJON IBRAHIMOVIC: Kam in der 46. Minute für Müller in die Partie. Von all den jungen Wilden war er noch der Erfahrenste. Hätte daher auch etwas mehr auffallen müssen. In der 84. Minute vergab er zudem eine sehr gute Chance, die ihm Guerreiro wunderbar ermöglicht hatte. SPORT1-Note: 4

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Übernahm in der zweiten Hälfte die Position von Goretzka. Mit ihm lief es deutlich ruhiger im bayerischen Mittelfeld, auch wenn sich die Herausforderungen weiterhin in Grenzen hielten. Der Youngster behielt stets den Überblick – auch wenn nicht jeder Ball beim Mitspieler ankam. Dürfte beim Spiel in Gladbach von Anfang an starten. SPORT1-Note: 3

DAYOT UPAMECANO: Durfte ab Wiederanpfiff für Kim ran. Hatte es nach Kompanys Wechsel-Festival mit einigen sehr jungen Mitspielern zu tun, führte diese aber ordentlich – selbst als es kurz hektisch wurde. SPORT1-Note: 2,5

Bayern-Talente dürfen sich beweisen

JONAH KUSI-ASARE: Kam in der 63. Minute für Kimmich in die Partie und durfte in die Sturmspitze rücken. Lief immer wieder hoch an und setzte die Salzburger Defensive damit unter Druck. Bewegte sich gut, in einigen Situationen war er aber zu schlampig unterwegs. SPORT1-Note: 3

KINGSLEY COMAN: Ab der 63. Minute für Sané im Spiel. Hatte in Sachen Schnelligkeit keinerlei Probleme mit seinen Gegenspielern und konnte entsprechend immer wieder Akzente setzen. Litt ein bisschen unter der fehlenden Erfahrung seiner Mitspieler. Die ganz großen Glanzmomente blieben daher verständlicherweise aus. SPORT1-Note: 3,5

GRAYSON DETTONI: Wurde in der 63. Minute für Dier eingewechselt. Der 19-Jährige wirkte nicht nervös, vermittelte aber natürlich nicht die Sicherheit eines Minjae Kim. Orientierte sich seriös am erfahrenden Upamecano und hielt damit die Fehlerquote niedrig. SPORT1-Note: 3

JONATHAN ASP-JENSEN: Durfte ab der 63. Minute für Olise ran. Der 18-Jährige fügte sich gut ein, hatte keine Angst, den Ball zu fordern und wurde in 77. Minute mit einem Treffer belohnt, bei dem er von der scharfen Hereingabe von Guerreiro profitierte. SPORT1-Note: 2

MICHAEL SCOTT: Ab Minute 63 für Laimer als Rechtsverteidiger auf dem Feld. Versuchte, eng bei seinen Gegenspielern zu stehen, hatte aber in Laufduellen oft das Nachsehen. War keine echte Hilfe für Tel, kann sich aber in Sachen Einsatz und Wille nichts vorwerfen lassen. SPORT1-Note: 4