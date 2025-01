Bei Orban-Debüt: Hoffenheim gewinnt Test gegen Augsburg

Die TSG Hoffenheim hat sich beim Debüt von Millionen-Stürmer Gift Orban ein gutes Gefühl für den nahenden Jahresstart in der Fußball-Bundesliga geholt. Die Kraichgauer besiegten Ligakonkurrent FC Augsburg am Montag in einem Testspiel mit 3:1 (0:1). Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit und über zweimal 60 Minuten statt.