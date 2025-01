Boniface-Wechsel nach Saudi-Arabien geplatzt

Boniface, der gegen Prag nicht im Kader der Werkself gestanden hatte, soll am Donnerstag wieder am Training der Leverkusener teilnehmen.

Boniface, der gegen Prag nicht im Kader der Werkself gestanden hatte, soll am Donnerstag wieder am Training der Leverkusener teilnehmen.

Boniface, der gegen den tschechischen Meister nicht im Kader der Werkself gestanden hatte, soll am Donnerstag bereits wieder am Training der Leverkusener teilnehmen. „Er ist weiter Spieler von Bayer 04. Dass es Gespräche gab, ist klar“, sagte Rolfes. Das Angebot sei nicht so gewesen, dass es „uns zu der Entscheidung geführt hätte, ihn abzugeben. Wir sind sportlich sehr happy, dass ‚Boni‘ auch am Donnerstag bei uns trainiert.“