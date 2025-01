Bundesliga: Bremen verspielt drei Führungen gegen Heidenheim

SID 15.01.2025 • 22:29 Uhr Bremen kommt gegen Heidenheim nur zu einem 3:3. Drei Führungen reichen den Hanseaten nicht für den Sieg.

Erst hellwach, dann schläfrig: Werder Bremen ist zum Hinrunden-Abschluss in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim nicht über ein enttäuschendes 3:3 (1:1) hinausgekommen. Dabei lagen die Grün-Weißen drei Mal in Führung: Schon nach 45 Sekunden durch Marco Grüll, nach dessen zweitem Treffer (79.) sowie dem Tor von Marvin Ducksch (56.). Doch in einer wilden Partie verlor die Mannschaft von Trainer Ole Werner dann jeweils noch den Überblick, so konnten Jan Schöppner (30.), Luca Kerber (61.) und Leon Scienza (90.+4) jeweils noch ausgleichen.

Werder punktete in der Bundesliga zwar erstmals gegen Heidenheim, doch eigentlich war deutlich mehr drin. Die Bremer halten aber weiter Tuchfühlung zu den Europapokal-Plätzen. Für Heidenheim könnte der Zähler im Kampf um den Klassenerhalt noch Gold wert sein, die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt zog nach Punkten mit dem FC St. Pauli und der TSG Hoffenheim gleich.

Bremen startet souverän

„Wir wissen, was auf uns zukommt“, hatte Werner vor der Partie gesagt und vor Heidenheim gewarnt - entsprechend hellwach war Werder zunächst. Grüll traf unmittelbar nach dem Anpfiff, auch danach machten die Hanseaten weiter Druck und spielten zielstrebig nach vorne. Ducksch traf in der elften Minute aber zunächst nur die Latte.

Heidenheim erholte sich von dem frühen Schock vor 39.350 Zuschauern nur mühsam, zumal sich auch Jonas Föhrenbach beim Aufwärmen verletzt hatte und nicht spielen konnte. Außerdem musste Niklas Dorsch schon nach neun Minuten ausgewechselt werden, doch die Gäste bissen sich mit der Zeit zurück in die Partie. Und kamen plötzlich immer mal wieder gefährlich vor das Werder-Tor. So gekonnt die Bremer in der Offensive wirbelten, machte sich in der Defensive auch das Fehlen des gelbgesperrten Kapitäns und Abwehrchefs Marco Friedl bemerkbar.

Heidenheim beweist Kampfgeist

Und so fiel der Heidenheimer Ausgleich nicht mehr aus dem Nichts. Schöppner wurde bei seinem Treffer nicht wirklich attackiert, konnte sich so den Ball kurz vor dem Strafraum in Ruhe auf den rechten Fuß legen - und zirkelte ihn dann sehenswert ins Tor.