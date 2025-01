Bundesliga: Bayern-Leihgabe trifft direkt für Heidenheim

In der 17. Minute trieb die andere Bayern-Leihgabe Paul Wanner den Ball an, ehe sie den Ball auf die rechte Seite zu Leonardo Scienza spielte. Der 26-Jährige zog an und bediente Krätzig, der im Rückraum sträflich freistand. Die Hereingabe verwertete Krätzig mit einem satten Linksschuss technisch anspruchsvoll ins Tor.