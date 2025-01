Bundesliga: DFB-Star verlängert vorzeitig

„Wir haben den Vertrag mit Angelo Stiller jetzt vorzeitig verlängert und damit auch gleichzeitig gemeinsam eine Wegmarke gesetzt. Einerseits sind wir inzwischen in der Lage, Qualität langfristig an den Verein zu binden. Andererseits werden die sportlichen Zukunftsaussichten des VfB Stuttgart von Spielern der Top-Kategorie inzwischen absolut positiv bewertet“, wird Vorstand Sport Fabian Wohlgemuth auf der Vereinsseite zitiert.

„Angelo hat, seitdem er zur VfB-Familie gehört, das Niveau und die Spielkultur unserer Mannschaft mitbestimmt. Er ist der sportliche Taktgeber und mit seiner Persönlichkeit ein wichtiger Baustein in der Struktur unserer Mannschaft. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Schritt ein wesentliches Stück VfB-Identität nun länger in Stuttgart halten können.“

Stiller maßgeblich an Vizemeisterschaft beteiligt

Stiller wechselte 2023 von der TSG Hoffenheim zum VfB Stuttgart und trug mit seinen Leistungen maßgeblich dazu bei, dass die Schwaben in der vergangenen Saison Vizemeister wurden und sich für die Champions League qualifizierten. Seine guten Leistungen blieben auch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht verborgen, der Stiller bislang drei Mal in der Nationalmannschaft einsetzte.

„Es hat vom ersten Tag an perfekt gepasst zwischen dem VfB und mir. Wir haben einen erfolgreichen Weg eingeschlagen, den wir gemeinsam fortsetzen werden“, wird Stiller zitiert. „Mit der Vizemeisterschaft, der Teilnahme an der Champions League und natürlich meinem Debüt für die Nationalmannschaft durfte ich wunderbare Momente erleben und es sollen in Zukunft noch ganz viele weitere hinzukommen.“