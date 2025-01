Bundesliga: Eberl gibt Update bei Kimmich, Davies und Co.

Jetzt geht es für Eberl und Bayern ans Eingemachte

Noch ist vieles offen, die Verhandlungen gehen aber in die finale Phase. Von Musiala, dessen Vertrag 2026 endet, gab es immerhin erste positive Signale. Auf die Frage, ob die Verhandlungen mit dem Verein nach Weihnachten positiv verlaufen werden, antwortete der Jungstar in der SZ : „Hoffen wir’s.“ Es sei „eine Ehre“ für ihn zu hören, dass er in Zukunft ein Gesicht des FC Bayern werden solle.

Auch DFB-Kapitän Kimmich soll unbedingt gehalten werden. Er könnte die Münchner in diesem Sommer ablösefrei verlassen. Tendenz: offen. Zudem laufen am Saisonende noch die Verträge von Kapitän Neuer, der kurz vor einer Verlängerung steht, seinem Ersatzmann Sven Ulreich, Urgestein Müller, Sané, Davies und Eric Dier aus.

Kompany gibt die Richtung vor

Die Rückkehrer und das Hammerprogramm

Nach gerade einmal elf freien Tagen erfolgte am Donnerstagnachmittag an der Säbener Straße der erste Schritt mit den Rückkehrern Manuel Neuer, Kingsley Coman, Josip Stanisic und Serge Gnabry, die verletzungsbedingt zuletzt gefehlt hatten.

Was folgt, ist ein Hammer-Programm: Dem Startschuss am 11. Januar bei Borussia Mönchengladbach folgen in nur 18 Tagen weitere fünf Spiele, zwei davon noch in der Ligaphase der Königsklasse bei Feyenoord Rotterdam und gegen Slovan Bratislava.