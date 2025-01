Bundesliga: FC Bayern verkündet Davies-Ausfall - Diagnose da!

Der FC Bayern muss vorerst auf Alphonso Davies verzichten. Der Linksverteidiger zog sich bei der 0:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu.

Das gab der deutsche Rekordmeister am Tag nach der Partie bekannt. Eine genaue Ausfalldauer gab der Verein nicht an, in der Regel bedeutet eine solche Verletzung aber eine Zwangspause von mehreren Wochen.