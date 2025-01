Bundesliga heute: Bochum - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Mittwochabend kommt es im Vonovia Ruhrstadion zu einem besonderen Wiedersehen: Der VfL Bochum empfängt den FC St. Pauli zum ersten Bundesliga-Duell seit Mai 1997. Damals feierte Bochum einen beeindruckenden 6:0-Sieg am 33. Spieltag. In den letzten fünf Pflichtspielen gegen die Kiezkicker, die allesamt in der 2. Liga stattfanden, blieb Bochum ungeschlagen (drei Unentschieden, zwei Siege). Diese Serie möchte die Mannschaft von Dieter Hecking, der heute sein 426. Bundesligaspiel als Trainer bestreitet, unbedingt fortsetzen.