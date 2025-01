Bundesliga heute: Bremen - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 15.01.2025 • 17:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SV Werder Bremen steht vor einer kniffligen Aufgabe, wenn der 1. FC Heidenheim ins Weserstadion kommt. In den bisherigen acht Begegnungen im deutschen Profifußball hat Heidenheim eine bemerkenswerte Bilanz gegen die Bremer aufgebaut. Besonders brisant: Werder hat die letzten drei Pflichtspiele gegen den FCH verloren, darunter die letzten beiden in der Bundesliga. Für Heidenheim bietet sich nun die Gelegenheit, erstmals zwei Auswärtssiege in Serie bei Werder zu feiern. Diese beeindruckende Serie macht den FCH zu einem der wenigen Teams, gegen die Werder in der Bundesliga noch keinen Punkt holen konnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bremen - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Für Werder-Trainer Ole Werner ist das Duell gegen Heidenheim besonders brisant. In seinen bisherigen sechs Pflichtspielen gegen den FCH konnte er keinen Sieg verbuchen, was ihn gegen keinen anderen Verein so oft ohne Erfolg dastehen lässt. Der einzige Punktgewinn gelang ihm mit Holstein Kiel in der 2. Liga bei einem 2:2 im November 2020. Diese Bilanz setzt Werner unter Druck, zumal Heidenheim nach zehn sieglosen Bundesliga-Partien zuletzt wieder einen Sieg einfahren konnte und nun auf eine Serie hofft.

Heimstärke vs. Auswärtsschwäche

Werder Bremen kann auf eine solide Heimserie bauen, da sie in den letzten vier Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen blieben (2 Siege, zwei Unentschieden). Diese Serie könnte nun erstmals seit der Saison 2018/19 auf fünf ungeschlagene Heimspiele ausgebaut werden. Allerdings haben die Bremer in dieser Saison auch nur zwei ihrer sieben Heimspiele gewonnen. Auf der anderen Seite hat Heidenheim mit fünf Niederlagen in Folge einen eingestellten Vereins-Negativrekord bei Auswärtsspielen in der Bundesliga. Insgesamt verlor der FCH sechs der acht Auswärtsspiele dieser Saison, was ihre Schwäche in der Fremde unterstreicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Spieler im Fokus: Mitchell Weiser und Marco Friedl

Mitchell Weiser von Werder Bremen steht im Rampenlicht, nachdem er in den letzten beiden Bundesliga-Spielen getroffen hat. Sollte ihm erneut ein Tor gelingen, wäre es das erste Mal, dass er in zwei Heimspielen in Serie trifft. Seine acht Scorerpunkte (3 Tore, fünf Assists) werden nur von Marvin Ducksch übertroffen. Allerdings muss Werder auf Kapitän Marco Friedl verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Friedl ist in dieser Saison ein Schlüsselspieler in der Defensive von Werder und führt das Team in Klärungsaktionen und gewonnenen Tacklings an. Sein Fehlen könnte die Defensive der Bremer vor Herausforderungen stellen.

Wird SV Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.