Bundesliga heute: Bremen - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 31.01.2025 • 17:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SV Werder Bremen geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Duell mit dem 1. FSV Mainz 05. Die Bremer haben die letzten drei Bundesliga-Begegnungen gegen die Rheinhessen gewonnen, was genauso viele Siege sind, wie in den zehn Duellen zuvor zusammen.

Seit dem ersten Aufstieg der Mainzer in die Bundesliga im Jahr 2004 hat Werder gegen keinen anderen Verein mehr Siege eingefahren als gegen Mainz – insgesamt 17, genauso viele wie gegen Hertha BSC. Diese Statistik könnte den Bremern heute Abend im Weserstadion zusätzlichen Rückenwind verleihen.

Bremen - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Ein besonderer Fokus liegt auf Bremens Marvin Ducksch, der in dieser Saison mit 145 Pässen oder Flanken in den gegnerischen Strafraum zu den aktivsten Spielern der Liga gehört. Nur Bayerns Joshua Kimmich übertrifft ihn in dieser Statistik.

Ducksch hat zudem in jedem seiner letzten drei Bundesliga-Duelle gegen Mainz getroffen, was seine längste Torserie gegen einen Verein im Oberhaus darstellt. Der Ausfall des gelbgesperrten Jens Stage, Bremens zweitbester Scorer, könnte jedoch eine Herausforderung darstellen.

Ohne Stage in der Startelf hat Werder in dieser Saison nur eines von fünf Spielen gewonnen.

Formkurve und Heimschwäche der Bremer Werder Bremen befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, nachdem sie in den letzten vier Bundesliga-Spielen sieglos blieben. Besonders im Weserstadion konnten die Bremer in dieser Saison nur zwei ihrer neun Heimspiele gewinnen, was sie mit drei weiteren Teams zum Schlusslicht in dieser Kategorie macht.

Eine weitere Herausforderung ist die Anfälligkeit in der Defensive, da Werder bereits 32 Gegentore aus dem Spiel heraus kassiert hat – nur Holstein Kiel hat mehr. Positiv ist jedoch, dass Bremen die wenigsten Gegentore nach Standardsituationen hinnehmen musste, was auf eine gewisse Stabilität in dieser Hinsicht hinweist.

Mainz 05: Auswärtsform und defensives Bollwerk Der 1. FSV Mainz 05 erlebt mit 31 Punkten aus 19 Spielen eine der besten Bundesliga-Saisons seiner Geschichte. Dennoch mussten die Mainzer zuletzt zwei Auswärtsniederlagen in Folge hinnehmen, was unter Trainer Bo Henriksen bisher noch nicht vorgekommen war.

Defensiv präsentiert sich Mainz jedoch stark, mit nur 13 Gegentoren aus dem laufenden Spiel heraus – nur Bayern München kassierte weniger.

Diese defensive Stabilität könnte heute Abend entscheidend sein, um die Bremer Offensive um Marvin Ducksch in Schach zu halten. Mainz wird zudem darauf hoffen, dass Nadiem Amiri seine Durststrecke gegen Bremen beendet, da er in 751 Bundesliga-Minuten gegen die Norddeutschen noch nie direkt an einem Tor beteiligt war.

Wird SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

