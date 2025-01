Bundesliga heute: FC Bayern - Hoffenheim LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1-AI 15.01.2025 • 17:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München geht als Tabellenführer in das letzte Spiel der Hinrunde gegen die TSG Hoffenheim (im Free-TV bei Sat 1) und hat eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. In den letzten 22 Bundesliga-Spielen zum Hinrunden-Abschluss blieben die Münchner ungeschlagen, mit 16 Siegen und sechs Unentschieden.

Die Bayern sind bekannt dafür, ihre Führungsposition zur Winterpause zu behaupten und in 23 von 26 Fällen auch die Meisterschaft zu gewinnen. Besonders zu Hause in der Allianz Arena sind die Bayern eine Macht, was sich auch in der aktuellen Saison zeigt: Sie kassierten in den ersten sieben Heimspielen nur vier Gegentore.

Bundesliga: So sehen Sie FC Bayern - Hoffenheim LIVE im Free-TV und im Stream

TV : Sat 1, Sky

: Sat 1, Sky Livestream : Joyn, Sky

: Joyn, Sky Liveticker: SPORT1

Die TSG Hoffenheim erlebt eine schwierige Saison und steht mit nur 14 Punkten nach 16 Spielen auf einem der hinteren Tabellenplätze. Dies ist ihre drittschwächste Bilanz seit dem Bundesliga-Aufstieg.

Auswärts hat Hoffenheim in dieser Spielzeit noch kein Spiel gewonnen und erzielte mit nur vier Treffern die wenigsten Auswärtstore aller Teams. Die Durststrecke der Kraichgauer auf fremdem Platz ist die längste seit ihrem Bundesliga-Aufstieg 2008/09. Auch in den letzten acht Pflichtspielen blieb Hoffenheim sieglos, was den Druck auf Trainer Christian Ilzer erhöht.

Andrej Kramaric: Hoffenheims Hoffnungsträger

Trotz der schwachen Teamleistung kann sich Hoffenheim auf einen Spieler besonders verlassen: Andrej Kramaric. Der kroatische Stürmer hat eine beeindruckende Bilanz gegen den FC Bayern München und erzielte bereits acht Tore gegen den Rekordmeister – mehr als jeder andere aktive Bundesliga-Spieler. Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams war Kramaric an allen vier Toren direkt beteiligt, was ihm einen Platz in den Geschichtsbüchern sicherte. Hoffenheim wird auf seine individuelle Klasse hoffen, um in der Allianz Arena für eine Überraschung zu sorgen.

Harry Kane: Bayern-Elfmeterschütze vom Dienst

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München im Jahr 2023 hat Harry Kane seine Stärke vom Elfmeterpunkt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der englische Nationalspieler verwandelte alle seine 17 Pflichtspielelfmeter, davon elf in der Bundesliga. In der laufenden Saison traf Kane bereits sechsmal vom Punkt und ist damit auf dem besten Weg, den Bundesliga-Rekord von Paul Breitner für die meisten Elfmetertore in einer Saison zu brechen. Seine Treffsicherheit könnte auch gegen Hoffenheim ein entscheidender Faktor sein, insbesondere wenn die Bayern auf die kompakte Defensive der Kraichgauer treffen.

Wird FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV bei Sat 1 zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live auch bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

