Bundesliga heute: Frankfurt - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Frankfurt geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen den SC Freiburg in das heutige Duell im Deutsche Bank Park. In 40 Bundesliga-Begegnungen sammelte die Eintracht 58 Punkte gegen die Breisgauer – eine Ausbeute, die nur gegen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach übertroffen wird.

Frankfurt - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Freiburg kämpft gegen Misere

Trotzdem zeigt sich Freiburg in dieser Saison stark und hat mit 27 Punkten nach 16 Spielen seine zweitbeste Bundesliga-Saison in der Drei-Punkte-Ära hingelegt.

Defensive Schwächen in der zweiten Halbzeit

Beide Teams haben in dieser Saison eine Schwächephase in der zweiten Halbzeit gezeigt. Der SC Freiburg kassierte 69% seiner Gegentore nach der Pause, während Eintracht Frankfurt mit 65% knapp dahinter liegt.

Besonders in der Schlussviertelstunde ist Freiburg anfällig, mit sieben Gegentoren in dieser Phase – ein geteilter Liga-Höchstwert. Interessanterweise ist Freiburg das einzige Team, das in dieser Saison noch nicht in den letzten 15 Minuten getroffen hat.