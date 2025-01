Bundesliga heute: Heidenheim - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.02.2025 • 00:32 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim und Borussia Dortmund stehen sich heute in der Voith-Arena zum vierten Mal in einem Pflichtspiel gegenüber.

{ "placeholderType": "MREC" }

In den bisherigen Begegnungen in der Bundesliga konnte Heidenheim noch keinen Sieg gegen den BVB verbuchen. Nach zwei Unentschieden in der letzten Saison musste sich der FCH in der Hinrunde dieser Spielzeit mit 2:4 geschlagen geben.

Die Heidenheimer warten somit weiterhin auf ihren ersten Erfolg gegen die Schwarz-Gelben. Aktuell befindet sich Heidenheim in einer schwierigen Phase, mit 13 Niederlagen in der laufenden Saison, was bereits eine mehr ist als in ihrer gesamten Premieren-Saison in der Bundesliga.

Heidenheim - Dortmund LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Heimbilanz des 1. FC Heidenheim in der aktuellen Saison ist ernüchternd. Mit nur sieben Punkten aus den ersten neun Heimspielen sind die Brenzstädter das schwächste Heimteam der Liga.

{ "placeholderType": "MREC" }

Lediglich acht Tore gelangen ihnen vor heimischer Kulisse, was nur vom FC St. Pauli mit sechs Toren unterboten wird. Diese Schwäche könnte sich gegen Borussia Dortmund als entscheidend erweisen, obwohl auch der BVB in dieser Saison auswärts nicht überzeugen konnte.

Die Dortmunder holten in ihren neun Auswärtsspielen lediglich fünf Punkte und zählen damit zu den schwächsten Auswärtsteams der Liga.

Dortmunds Defensive und Disziplin Borussia Dortmund kämpft in dieser Saison mit defensiven Problemen. Mit 33 Gegentoren in den ersten 19 Spielen hat der BVB seit Beginn der 90er-Jahre nur einmal mehr Gegentore zu diesem Zeitpunkt kassiert. Zudem gelang in den letzten 17 Bundesliga-Partien nur eine einzige Weiße Weste, was den Ligatiefstwert in diesem Zeitraum darstellt. Borussia Dortmund kämpft in dieser Saison mit defensiven Problemen. Mit 33 Gegentoren in den ersten 19 Spielen hat der BVB seit Beginn der 90er-Jahre nur einmal mehr Gegentore zu diesem Zeitpunkt kassiert. Zudem gelang in den letzten 17 Bundesliga-Partien nur eine einzige Weiße Weste, was den Ligatiefstwert in diesem Zeitraum darstellt.

Auch in puncto Disziplin hat Dortmund Schwierigkeiten: Bereits fünf Platzverweise kassierten die Schwarz-Gelben in dieser Spielzeit, mehr als jedes andere Team in der Bundesliga 2024/25. Diese Faktoren könnten im heutigen Spiel eine entscheidende Rolle spielen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Trainerwechsel und Druck auf Dortmund Borussia Dortmund steht nach einem Trainerwechsel unter besonderem Druck. Interimstrainer Mike Tullberg konnte in seinem ersten Bundesliga-Spiel auf der BVB-Bank keinen Sieg einfahren, ähnlich wie Thomas Doll im Jahr 2007. Borussia Dortmund steht nach einem Trainerwechsel unter besonderem Druck. Interimstrainer Mike Tullberg konnte in seinem ersten Bundesliga-Spiel auf der BVB-Bank keinen Sieg einfahren, ähnlich wie Thomas Doll im Jahr 2007.

Die Dortmunder sind seit vier Spielen sieglos und stehen mit nur einem Punkt im Jahr 2025 auf dem letzten Tabellenplatz. Die heutige Partie gegen den 1. FC Heidenheim bietet die Gelegenheit, diese Negativserie zu durchbrechen.

Beide Teams benötigen dringend Punkte, um sich aus ihren jeweiligen Krisen zu befreien, was dem Spiel zusätzliche Brisanz verleiht.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen BVB im TV & Stream übertragen?

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.