Bundesliga heute: Heidenheim - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Heidenheim empfängt heute den FC St. Pauli in der Voith-Arena und hat dabei die Chance, eine historische Serie zu durchbrechen. Nach drei aufeinanderfolgenden Heimniederlagen gegen die Kiezkicker könnte ein weiterer Misserfolg eine unerwünschte Premiere bedeuten: Vier Heimniederlagen in Folge gegen denselben Gegner hat der FCH im Profifußball noch nie hinnehmen müssen. Der letzte Heimsieg gegen St. Pauli liegt bereits einige Zeit zurück, doch das 2:0 im Hinspiel dieser Saison könnte den Heidenheimern das nötige Selbstvertrauen geben, um diese Negativserie zu stoppen.

Heidenheim - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein wichtiger Faktor für Heidenheims Angriffsspiel ist Léo Scienza, der zuletzt in Bremen das späteste Bundesliga-Tor der Vereinsgeschichte erzielte. Mit drei Saisontoren ist er einer der torgefährlichsten Spieler im Team von Frank Schmidt, nur übertroffen von Marvin Pieringer mit vier Treffern. Besonders bemerkenswert ist Scienzas Fähigkeit bei Standardsituationen, denn er ist erst der zweite Heidenheimer, der in der Bundesliga einen Freistoß direkt verwandeln konnte. Diese Stärke könnte gegen die defensiv stabilen Hamburger entscheidend sein.

St. Paulis Offensivprobleme setzen sich fort

Der FC St. Pauli kämpft in dieser Saison mit erheblichen Offensivproblemen. Mit nur zwölf erzielten Toren und bereits zehn torlosen Spielen stellen die Kiezkicker die schwächste Offensive der Liga. Auch im neuen Jahr gelang in zwei Partien noch kein Treffer, was die Sorgen von Trainer Fabian Hürzeler weiter vergrößert. Besonders die Ineffizienz bei Standardsituationen ist auffällig: Nur ein Tor nach ruhendem Ball in dieser Saison und keine Treffer nach 64 Ecken sprechen eine deutliche Sprache. Diese Schwächen gilt es heute zu überwinden, um in Heidenheim zu punkten.