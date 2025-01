Bundesliga heute: Leipzig - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

RB Leipzig empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig geht mit einer beeindruckenden Heimserie gegen den SV Werder Bremen in das heutige Duell in der Red Bull Arena.

Die Sachsen haben keines ihrer sieben Bundesliga-Heimspiele gegen die Bremer verloren und konnten dabei sechs Siege einfahren. In der Vorsaison endete das Aufeinandertreffen allerdings erstmals mit einem Unentschieden (1:1).

Leipzig wird darauf aus sein, diese Serie fortzusetzen und die drei Punkte in der heimischen Arena zu behalten.

Leipzig - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein besonderer Fokus liegt auf Leipzigs Stürmer Benjamin Sesko, der in den letzten drei Bundesliga-Spielen jeweils ein Tor erzielte.

Diese Formstärke erinnert an seine beeindruckende Serie im April/Mai 2024, als er in sieben aufeinanderfolgenden Spielen traf. Im letzten Duell mit Werder Bremen war es ebenfalls Sesko, der den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Seine aktuelle Torgefahr könnte entscheidend sein, um Leipzigs Angriff zu beleben und die Bremer Defensive zu knacken.

Die Bremer reisen mit einer Serie von drei Siegen in Folge nach Leipzig und könnten mit einem weiteren Erfolg einen Meilenstein erreichen, den sie zuletzt über den Jahreswechsel 2014/2015 schafften.

Besonders beeindruckend ist Werders Auswärtsbilanz im Jahr 2024 mit neun Siegen, von denen sechs ohne Gegentor erzielt wurden. Diese defensive Stabilität wird auch gegen Leipzig von großer Bedeutung sein.





Duell der Standards: Kopfballstärke trifft auf Kopfballduelle

Ein spannendes Element des Spiels könnte das Duell in der Luft sein. Werder Bremen erzielte in dieser Saison bereits acht Kopfballtore, was den Liga-Höchstwert mit Borussia Mönchengladbach teilt.