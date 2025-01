Bundesliga heute: St. Pauli - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 11.01.2025 • 12:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag treffen der FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt im Millerntor-Stadion aufeinander. Es ist das erste Pflichtspielduell der beiden Mannschaften seit der 2. Runde des DFB-Pokals im Oktober 2019, als sich die Eintracht mit 2:1 durchsetzte. In der Bundesliga standen sich die Teams zuletzt in der Saison 2010/11 gegenüber, wobei Frankfurt beide Begegnungen für sich entschied. Die Kiezkicker haben somit eine Rechnung offen und werden alles daran setzen, die Statistik zu ihren Gunsten zu ändern.

St. Pauli - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Eintracht Frankfurt befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase und ist seit fünf Pflichtspielen sieglos. Besonders auffällig ist die Schwäche in der Defensive, die in den letzten drei Spielen jeweils zu Niederlagen führte. Omar Marmoush, der Topscorer der Eintracht, hat in den letzten drei Bundesliga-Partien keinen Scorerpunkt erzielt, obwohl er in dieser Saison bereits 13 Tore und sieben Assists verbuchen konnte. Der FC St. Pauli hingegen hat zwei der letzten vier Bundesliga-Spiele gewonnen und könnte erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge einfahren.

Defensive Stabilität gegen offensive Durchschlagskraft

Mit nur zwölf erzielten Toren stellt der FC St. Pauli die schwächste Offensive der Bundesliga, während Eintracht Frankfurt mit 35 Treffern die drittbeste Angriffsreihe der Liga aufweist. Dennoch hat St. Pauli mit nur 19 Gegentoren eine der stabilsten Defensiven der Liga, was sie zu einem schwer zu knackenden Gegner macht. Die Eintracht muss zudem aufpassen, keine individuellen Fehler zu begehen, die in dieser Saison bereits zu sechs Gegentoren führten – ein ligaweiter Höchstwert.

Strategien und Taktiken der Trainer

Eintracht Frankfurt ist bekannt für seine Konterstärke und erzielte in dieser Saison bereits sieben Tore nach schnellen Gegenangriffen. St. Pauli hingegen hat bereits fünf Konter-Gegentore kassiert, was auf eine mögliche Schwäche in der Rückwärtsbewegung hindeutet. Beide Trainer werden ihre Teams entsprechend einstellen, um die jeweiligen Stärken und Schwächen des Gegners auszunutzen. Während die Eintracht auf Flexibilität setzt und bereits 41 Startelfwechsel vornahm, vertraut St. Pauli auf Kontinuität und nahm nur 15 Wechsel in der Anfangsformation vor.

Wird FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

