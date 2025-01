Bundesliga heute: Stuttgart - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 15.01.2025 • 17:30 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der MHPArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart trifft heute Abend in der MHPArena auf RB Leipzig, und die Gastgeber hoffen, an ihren historischen 5:2-Heimsieg im Januar 2024 anzuknüpfen. Dieser Triumph war der erste Sieg der Schwaben gegen die Sachsen in der Bundesliga, nachdem sie in den vorherigen elf Begegnungen nur zwei Unentschieden und neun Niederlagen hinnehmen mussten. Unter der Leitung von Trainer Sebastian Hoeneß hat der VfB Stuttgart in dieser Saison bereits 26 Punkte aus 16 Spielen gesammelt, was ihre zweitbeste Bilanz seit der Meisterschaftssaison 2006/07 darstellt. Allerdings blieb Stuttgart zuletzt in einem Heimspiel gegen St. Pauli ohne Torerfolg, was unter Hoeneß bisher eine Seltenheit war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Stuttgart - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Das heutige Duell zwischen Sebastian Hoeneß und Marco Rose verspricht erneut torreich zu werden. In den bisherigen sechs Bundesliga-Begegnungen der beiden Trainer gab es kein einziges Unentschieden, beide konnten jeweils drei Siege verbuchen. Mit einem Toreschnitt von 5,2 pro Partie ist dieses Trainerduell das torreichste unter den aktuellen Bundesliga-Trainerpaarungen, die mindestens fünf Mal aufeinandertrafen. Die Fans dürfen sich also auf ein offensives Spektakel freuen, zumal RB Leipzig in den letzten vier Auswärtsspielen elf Gegentore kassierte, was ihre Defensive anfällig erscheinen lässt.

Spieler im Fokus: Deniz Undav und Benjamin Sesko

Im Fokus stehen heute zwei Spieler, die in der laufenden Saison für ihre Teams entscheidend waren. Stuttgarts Deniz Undav erzielte bei seinem Comeback am letzten Spieltag sein 27. Pflichtspieltor für den VfB und ist seit seinem Wechsel im Sommer 2023 der Top-Scorer der Schwaben. Besonders bemerkenswert war sein Dreierpack gegen Leipzig im Januar 2024. Auf der anderen Seite hat Leipzigs Benjamin Sesko an den letzten vier Bundesliga-Spieltagen jeweils getroffen und ist damit der einzige Spieler in der Liga, dem dies in diesem Zeitraum gelang. Sesko feierte zudem im August 2023 gegen Stuttgart seine Bundesliga-Premiere mit einem Tor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Rückkehrer und Schlüsselspieler

Ein weiterer Spieler, der heute Abend im Blickpunkt steht, ist Leipzigs Xavi Simons. Nach einer Verletzungspause kehrte er am vergangenen Spieltag mit einem Doppelpack zurück und zeigte damit seine Bedeutung für das Team von Marco Rose. Gegen Stuttgart hat Simons bereits bewiesen, dass er ein Spiel entscheidend beeinflussen kann, als er im August 2023 bei einem 5:1-Sieg mit einem Tor und zwei Vorlagen glänzte. Die Partie wird von Schiedsrichter Sascha Stegemann geleitet, der für seine souveräne Spielleitung bekannt ist. Beide Teams werden auf ihre Schlüsselspieler setzen, um die entscheidenden Akzente zu setzen und die drei Punkte zu sichern.

Wird VfB Stuttgart gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.