Bundesliga heute: Wolfsburg - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Wolfsburg - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

Wolfsburgs Heimstärke auf dem Prüfstand

Ein Schlüssel zum Erfolg von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison ist die herausragende Leistung ihres Stammtorhüters Moritz Nicolas. Mit einer Abwehrquote von 78 Prozent führt er die Liga an und hat laut dem Expected-Goals-on-Target-Modell bereits 7,5 Gegentore verhindert – ein Ligabestwert. Auf der anderen Seite steht Wolfsburgs Kamil Grabara, der mit 5,6 verhinderten Gegentoren ebenfalls zu den Top-Torhütern der Liga zählt. Beide Keeper werden heute Abend eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, ihre Teams im Spiel zu halten. Der VfL Wolfsburg hat in dieser Saison vor heimischer Kulisse eine durchwachsene Bilanz. Aus den ersten acht Heimspielen holten die Wölfe lediglich acht Punkte, was nur in den Spielzeiten 2012/13 und 2016/17 unterboten wurde. Dennoch traf Wolfsburg in jedem der letzten 20 Pflichtspiele im eigenen Stadion und erzielte dabei 32 Tore. Diese Offensivstärke wird heute auf die Probe gestellt, denn Gladbach hat in der laufenden Saison auswärts nur neun Gegentore kassiert, was sie gemeinsam mit Bayern und Hoffenheim zum Ligabestwert macht.