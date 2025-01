Bundesliga LIVE: Wolfsburg - Kiel im TV, Liveticker & Livestream

Der VfL Wolfsburg empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Wolfsburg empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Wolfsburg geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen Holstein Kiel. Die Niedersachsen haben alle bisherigen Pflichtspiele auf Profiebene gegen die Störche gewonnen, darunter die entscheidenden Relegationsspiele der Saison 2017/18 und das Hinspiel dieser Bundesliga-Saison, das mit einem 2:0-Sieg in Kiel endete.

Wolfsburg - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein besonderes Augenmerk liegt heute auf Maximilian Arnold, der in den letzten drei Bundesliga-Heimspielen des VfL Wolfsburg stets an einem Tor direkt beteiligt war.

Diese Leistung konnte er zuletzt 2013 in seinen ersten drei Heimspielen im Oberhaus wiederholen. Im Hinspiel gegen Holstein Kiel war Arnold maßgeblich am Erfolg beteiligt, indem er das 1:0 erzielte und das 2:0 vorbereitete.

Sollte er heute erneut treffen oder vorlegen, wäre er der erste defensive Mittelfeldspieler des VfL, der in vier Heimspielen in Serie direkt an einem Tor beteiligt ist.

Wolfsburgs Heimstärke gegen Aufsteiger

Der VfL Wolfsburg hat eine beeindruckende Serie gegen Bundesliga-Aufsteiger vorzuweisen. In den letzten 15 Heimspielen gegen Aufsteiger blieben die Wölfe ungeschlagen, mit zehn Siegen und fünf Unentschieden.